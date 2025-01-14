СМИ: Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет New York Times.

Стало известно о непрямых каналах связи Путина и Байдена
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По данным издания, главы двух государств не общались с февраля 2022 года. При этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в определенный момент «негласно инициировал» звонки помощнику российского лидера Юрию Ушакову. В частности, американская сторона заявляла, что считает РФ ответственной за ситуацию с отправкой курьерскими службами посылок со взрывными устройствами. В Кремле отвергали это. Как пишет New York Times, вопрос также обсуждали глава ЦРУ Уильям Бернс, директор СВР Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников.

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Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что не беседовал с Байденом после начала СВО. При этом президент заявил, что у Москвы и Вашингтона есть определенные контакты, напоминает 360.ru.

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