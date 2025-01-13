Захарова обвинила Байдена в осознанном провоцировании ядерной войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден сознался в провокации в сторону России. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, во время своей финальной внешнеполитической речи Байден признал, что помощь Украине со стороны США действительно создавала риск ядерной конфронтации с Россией. По словам российского дипломата, это можно расценивать как сознательную провокацию.

«Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в какой-то “ядерной дестабилизации”, “бряцанием ядерным орудием” и т.д., с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт», — написала она.

Ранее Захарова обвинила Украину в охоте на российских журналистов.