Слуцкий прокомментировал атаку на «Турецкий поток»

Атака ВСУ на инфраструктуру трубопровода «Турецкий поток» является попыткой масштабной террористической диверсии. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с целью прекращения поставок российского газа в Европу совершили атаку девятью беспилотниками самолетного типа на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку» в Европу. Все БПЛА были успешно сбиты, пострадавших и разрушений нет, подача газа осуществляется в штатном режиме.

«Атака на инфраструктуру трубопровода, особенно наряду с решением о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, — попытка масштабной террористической диверсии. В европейских странах-получателях, в частности в Венгрии, уже заявили о посягательстве на их суверенитет. Однако "прогрессивное" европейское сообщество, по сути, занимает оправдательную позицию, лишь беззубо выражая обеспокоенность», — написал Слуцкий.

По его мнению, все это является «следствием безнаказанности в отношении заказчиков и исполнителей международного теракта по взрыву "Северного потока" два года назад».