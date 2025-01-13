МИД назвал фейком распространяющееся письмо Лаврова азербайджанскому коллеге

МИД России назвал фейком распространяющееся в интернете письмо от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова. Об этом сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ.

В МИД прокомментировали «письмо Лаврова» азербайджанскому министру
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Там уточнили, что письмо, о котором идет речь, написано на английском языке. В нем говорится, что РФ не может гарантировать безопасное использование российского воздушного пространства.

«Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс — пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию. Авторы подделки даже не удосужились придать ей официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты», — указали в МИД РФ.

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В ведомстве уверены, что за данным фейком стоит «политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолета азербайджанских авиалиний вблизи казахстанского Актау», которое произошло 25 декабря. Также там отметили, что подобный «вброс» является уже не первым.

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