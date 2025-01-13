Песков прокомментировал атаку ВСУ на станцию «Русская»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку» в Европу. «Рамблер» собрал его главные заявления.

В частности, Песков назвал атаку ВСУ на станцию «Русская» и, по сути, «Турецкий поток» энергетическим терроризмом, который очень опасен для европейских потребителей. По его словам, действия Украины курировали «заокеанские друзья», особенно США, которые являются «бенефициаром сокращения поставок российского газа на мировой рынок».

«Бенефициарами всего этого являются Соединенные Штаты, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», — добавил Песков.

Также Песков отметил, что глава МИД России Сергей Лавров и руководитель «Газпрома» Алексей Миллер уже обсудили атаку на станцию «Русская» со своими турецкими коллегами.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с целью прекращения поставок российского газа в Европу совершили атаку девятью беспилотниками самолетного типа на станцию «Русская». Все БПЛА были успешно сбиты, пострадавших и разрушений нет, подача газа осуществляется в штатном режиме.