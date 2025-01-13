Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион может принять беженцев из Калифорнии, которые лишились жилья в результате сильных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сальдо, это возможно только в том случае, если беженцы не финансировали ВСУ и не выступали в поддержку Украины. Если же пострадавшие граждане США подходят под эти критерии, им предоставят места в пунктах временного размещения. Кроме того, в будущем таким беженцам могут помочь с получением российского гражданства.

«Несмотря на пока откровенно антироссийскую политику США, мы прекрасно понимаем, что стихия никого не делит по поступкам, и в результате пожара в Калифорнии крова лишились многие простые жители. Потому наш регион готов принять любого американского гражданина, который остался без дома и средств к существованию. Разумеется, это касается лишь тех, кто не финансировал ВСУ и не поддерживал действующий киевский режим, который своими действиями похоронил куда больше мирных жителей, чем пожары в Лос-Анджелесе», — заявил Сальдо.

С 7 января в Калифорнии бушуют сильные пожары, которые уже повредили заметную часть городов Лос-Анджелес и Малибу. На данный момент число погибших при пожаре составляет 24 человека.