Вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии запретили въезд в Россию

Россия запретила въезд вице-канцлеру по глобальным вопросам МИД Эстонии Минне-Лийне Линд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации издания, такое решение было принято в ответ на аннулирование Эстонией визы официального представителя российского МИД Марии Захаровой. При этом аннулирование произошло накануне Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте.

«Это решение – "привет" Таллину из Москвы в связи с продавленным Эстонией аннулированием мальтийской визы официального представителя МИД России Марии Захаровой, о чем стало известно буквально накануне вылета российской делегации для участия в совещании министров иностранных дел ОБСЕ в начале декабря прошлого года», — рассказал собеседник издания.

Напомним, что 4 декабря Мальта аннулировала визу Захаровой на заседание СМИД прямо перед началом мероприятия.