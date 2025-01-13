Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн запретил местным чиновникам удалять комментарии на своих страницах в социальных сетях, если они не выходят за рамки существующей этики. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительства региона.

Хинштейн уточнил, что удалять или блокировать можно только те комментарии, которые содержат ненормативную лексику, откровенные оскорбления и унижения по самым разным признакам.

«Никакие комменты, коллеги, хочу всех предупредить, никто не стирает», — подчеркнул он.

По словам врио губернатора Курской области, госслужащие должны отвечать на любые конкретные вопросы и обращения граждан, какие бы эмоции они у чиновников ни вызывали.

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Также Хинштейн обратил внимание на то, что у трех курских чиновников комментарии в соцсетях закрыты и потребовал открыть их до конца текущей недели.