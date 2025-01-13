Захарова поздравила представителей СМИ с Днем российской печати

На российских журналистов возложена важнейшая миссия – бороться с «лавиной лжи и дезинформации», которую враги России используют как информационное оружие против нее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в поздравлении с Днем российской печати, опубликованном на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что даже в условиях беспрецедентного медийного давления со стороны стран Запада СМИ России удается доносить правду об актуальных и исторических событиях как до отечественной, так и до мировой аудитории.

Захарова заверила, что МИД РФ продолжит добиваться соблюдения принципов свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, создания максимально достойных и безопасных условий работы для российских медиа и журналистов за рубежом.

По ее словам, ради недопущения трагедий в будущем министерство и впредь будет прикладывать все усилия, чтобы система международных институтов, возникших для обеспечения защиты безопасности журналистов вне всяких различий, выполняла свои функции добросовестно и эффективно.