В Кремле объяснили быстроту присвоения звания Герой России заколовшему бойца ВСУ солдату

Решение о присвоения ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашной схватке с украинцем, звания Героя России принял лично глава государства Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РБК.

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Звание Героя России было присвоено Григорьеву 11 января.

В беседе с Песковым журналисты обратили внимание на скорость, с которой было принято решение о награждении военнослужащего.

«Быстро, потому что есть определенный порядок, он был представлен к награде, президент принял такое решение», — пояснил представитель Кремля.

В начале января в сети было опубликовано видео рукопашной схватки бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российским солдатом в Донецкой народной республике. Российский военнослужащий, которым оказался Григорьев, заколол противника, признавшего его превосходство. После схватки оба бойца проявили уважение друг к другу, Григорьев помог военнослужащему ВСУ уйти из жизни, как тот и просил.

Ранее сам Григорьев заявил, что был шокирован присвоением ему звания Героя России. Он узнал об этом от брата, который увидел телевизионный репортаж.