Захарова зарегистрировала свой публичный аккаунт в Роскомнадзоре

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что зарегистрировала свой Telegram-канал в Роскомнадзоре.

Об этом она написала в своем аккаунте.

«И меня посчитали. Можете проверить в описании», — написала дипломат.

В настоящее время на Захарову подписаны 501 309 человек.

С 1 ноября Роскомнадзор начал вести перечень блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Операторы таких каналов обязаны предоставить информацию для их идентификации. Форма для регистрации аккаунта или страницы в социальных сетях доступна на платформе «Госуслуги».

В случае наличия нескольких каналов или страниц необходимо подать отдельные заявления на каждую из них. Если же крупный канал или страница не окажутся в реестре, рекламодатели не смогут размещать свои объявления в этих источниках, а другие каналы не будут иметь возможность репостить их сообщения. Эти ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года.