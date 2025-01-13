Кабмин одобрил проект о расширении запрета на увольнение кормильца многодетной семьи

Правительство РФ в целом поддержало законопроект о расширении запрета на увольнение родителей, которые являются единственными кормильцами в многодетных семьях. Представленный на рассмотрение документ должен быть доработан с учетом замечаний, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий отзыв.

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Инициатива касается семей с тремя и более малолетними детьми, в которых трудоустроен только один из родителей. Сейчас запрет на увольнение единственного кормильца действует только до достижения младшим ребенком трехлетнего возраста. Авторы документа предлагают законодательно защитить кормильца от расторжения трудового договора по инициативе работодателя, если в семье воспитываются трое детей в возрасте до 14 лет. Законопроект подготовлен Брянской облдумой.

В отзыве кабмина сказано, что в целом идеи по совершенствованию соцгарантий «актуальны и заслуживают внимания». Вместе с тем отмечается необходимость учитывать, что значительное расширение трудовых гарантий для отдельных категорий работников может повлечь за собой снижение их конкурентоспособности на рынке труда на фоне того, что их трудоустройство возлагает на работодателей дополнительные финансовые и административные издержки.

Также в правительстве указывают, что законопроект не учитывает, что второй родитель может не состоять в трудовых отношениях, но при этом получать иной заработок, к примеру, в качестве индивидуального предпринимателя.