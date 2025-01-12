Мария Захарова рассказала об особой миссии впавшего в кому Кеосаяна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на реакцию украинцев, которые назвали текущее состояние здоровья телеведущего Тиграна Кеосаяна кармой. Она вдалась в реальную терминологию религиозного понятия и заявила, что Кеосаян должен был по прогнозам врачей умереть еще в 2008 году, но он выжил и еще на протяжении 15 лет выполнял свою информационную миссию, несмотря на три перенесенных инфаркта.

«Тигран почти умер в 2008 году, когда в прединфарктном состоянии попал на операционный стол. Но вопреки очевидному диагнозу, вопреки печальной наследственности, забравшей его отца в 57 лет, он тогда не просто выжил, а прожил на всю катушку больше 15 лет и родил ещё трех детей. Мало того, он как будто должен был после операции 2008 года реализовать какую-то особую миссию — быть на информационных бастионах в период с 2014 по 2024 гг. <...> Как так? Это ведь невозможно! <...> Тут я позволила бы себе употребить это самое слово — карма», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Она в целом раскритиковала украинские медиа, которые преподносят кому Кеосаяна в положительном ключе, апеллируя к карме. В ответ на это Захарова буквально дала дословное обозначение данного религиозного понятия. Карма — часть вселенского причинно-следственного закона, согласно которому действия человека при жизни влияют на последующую. Данный аспект применим больше к индийским религиям.

Тигран Кеосаян в настоящий момент находится в коме. Недавно он пережил клиническую смерть.