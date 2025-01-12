Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале пост о тех "евреях и как бы христианах", кто связал с кармой кому режиссера Тиграна Кеосаяна.

Дипломат заявила, что "бандеровская медиа" уже пять дней "пережевывает и давится" новостями о состоянии мужчины. Она удивилась тому, что в связи с этим в украниских СМИ звучит слово "карма", а рассуждения по этому поводу ведутся серьезно и "без тени сомнения".

"Им уже давно все равно, что выглядят они невероятно глупо и обличают свою необразованность", - отметила Захарова.

Она написала, что карма отражает закономерности между предыдущей и последующей жизнью, а после этого напомнила о том, как много Кеосаян сделал после 2008 года, когда оказался на операционном столе в прединфарктном состоянии.

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8 января Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после пережитой клинической смерти. По словам журналистки, муж уже долгое время испытывал проблемы с сердцем. В 2008 и 2010 годах мужчина перенес два инфаркта.