Шольц оценил планы Трампа встретиться с Путиным

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В эфире телеканала ARD он подчеркнул, что это не является плохой новостью.

В то же время канцлер отметил важность того, чтобы суверенитет Украины не ставился под сомнение. Шольц выразил уверенность, что в какой-то момент придет время для реальных дискуссий по поводу урегулирования конфликта Москвы и Киева.

Необходимо найти такой способ урегулирования боевых действий, чтобы Украине не был навязан «продиктованный мир», считает политик.

Шольца утвердили кандидатом в канцлеры

10 января Трамп заявил во время своего выступления перед журналистами, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.