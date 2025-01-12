Путин назвал главную цель государства

Россия развивается как правовое, демократическое и социальное государство, главная цель которого - достойная жизнь и свободное развитие каждого человека. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

Он отметил, что надзорное ведомство на протяжении трех веков своего существования оставалось одним из значимых звеньев государственной системы и вносило огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе.

"И сегодня прокуратура играет ключевую роль в защите прав и свобод наших граждан, основ конституционного строя, в развитии России как правового, демократического, социального государства, главная цель которого - обеспечение достойной жизни и свободного развития каждого человека", - сказал Путин.

"Наши граждане ждут от вас твердой, последовательной и результативной работы. Прежде всего по таким приоритетным направлениям, как защита трудовых, жилищных и других прав граждан, особенно ветеранов, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей", - отметил президент.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Выбор даты обусловлен тем, что в этот день в 1722 году Петром I были учреждены первые надзорные органы.