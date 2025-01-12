Путин поручил прокурорам уделять внимание проблемам Донбасса и Новороссии

Прокуроры должны держать на особом контроле проблемы людей, проживающих в Донбассе и Новороссии, на приграничных территориях. Такую задачу обозначил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

"Генеральной прокуратуре и ее территориальным органам нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - указал глава государства.

Он пояснил, что нужно продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России. "И, конечно, всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению", - добавил Путин.