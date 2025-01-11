В Совфеде объяснили, почему Трамп не будет помогать Зурабишвили

Грузия не входит в число приоритетов избранного президента США Дональда Трампа, экс-президенту страны Саломе Зурабишвили не стоит рассчитывать на его поддержку. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В Совфеде объяснили, почему Трамп не будет помогать Зурабишвили
© globallookpress.com

Он отметил, что Зурабишвили обещала «вырвать Грузию из когтей недруга», имея ввиду Россию. Однако США точно не будут ей помогать, уверен сенатор.

«У Трампа дел полно, помимо Грузии. Она явно не входит в число его приоритетов — во время протестов в Тбилиси Трамп о них ни разу не упомянул», — написал он.

Пушков добавил, что Зурабишвили пыталась наладить контакт с Трампом еще во время встречи в Париже, но тот сдержанно отреагировал, лишь пожав ей руку.

Экс-президент Грузии Зурабишвили сделала заявление о России

Заявление бывшего президента Грузии о «когтях России» было сделано перед поездкой в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. В Штаты она направится по приглашению конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсона.

Политика
Джо Уилсон
Саломе Зурабишвили
Алексей Пушков
Дональд Трамп
Республиканская партия США
Совет Федерации
Тбилиси
Грузия
Соединенные Штаты