В Совфеде объяснили, почему Трамп не будет помогать Зурабишвили

Грузия не входит в число приоритетов избранного президента США Дональда Трампа, экс-президенту страны Саломе Зурабишвили не стоит рассчитывать на его поддержку. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зурабишвили обещала «вырвать Грузию из когтей недруга», имея ввиду Россию. Однако США точно не будут ей помогать, уверен сенатор.

«У Трампа дел полно, помимо Грузии. Она явно не входит в число его приоритетов — во время протестов в Тбилиси Трамп о них ни разу не упомянул», — написал он.

Пушков добавил, что Зурабишвили пыталась наладить контакт с Трампом еще во время встречи в Париже, но тот сдержанно отреагировал, лишь пожав ей руку.

Экс-президент Грузии Зурабишвили сделала заявление о России

Заявление бывшего президента Грузии о «когтях России» было сделано перед поездкой в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. В Штаты она направится по приглашению конгрессмена от Республиканской партии Джо Уилсона.