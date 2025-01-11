МИД России: новые санкции США оставляют Трампу «выжженную землю»

МИД РФ: Введение новых санкций против России оставляет Трампу «выжженную землю»
Решение ввести санкции против российского энергетического сектора оставляет новому президенту США Дональду Трампу «выжженную землю». Соответствующие заявления сделало Министерство иностранных дел России в субботу, 11 декабря.
— Будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается выжженная земля — в прямом и переносном смысле, — говорится в публикации.
Также в МИД подчеркнули, что новые ограничения являются попыткой нанести хоть какой-то ущерб российской экономике, даже если это может привести к дестабилизации мировых рынков, накануне завершения неудачного правления действующего главы Белого Дома Джо Байдена.
При этом интересы европейских союзников, которым приходится переходить на более дорогие и ненадежные американские поставки, а также интересы граждан США, становятся жертвой этих мер, добавили в министерстве.
В Кремле оценили способность Трампа отменить санкции
10 января Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций, который затронул российскую нефтяную промышленность: в список вошли компании «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, более сотни судов, применяемых в отрасли, а также страховые организации «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые осуществляют страховку на море.
Также США ввели санкции против еще 13 россиян, которые так или иначе связаны с нефтяной промышленностью РФ.