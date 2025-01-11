МИД России: новые санкции США оставляют Трампу «выжженную землю»

Решение ввести санкции против российского энергетического сектора оставляет новому президенту США Дональду Трампу «выжженную землю». Соответствующие заявления сделало Министерство иностранных дел России в субботу, 11 декабря.

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— Будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается выжженная земля — в прямом и переносном смысле, — говорится в публикации.

Также в МИД подчеркнули, что новые ограничения являются попыткой нанести хоть какой-то ущерб российской экономике, даже если это может привести к дестабилизации мировых рынков, накануне завершения неудачного правления действующего главы Белого Дома Джо Байдена.

При этом интересы европейских союзников, которым приходится переходить на более дорогие и ненадежные американские поставки, а также интересы граждан США, становятся жертвой этих мер, добавили в министерстве.

В Кремле оценили способность Трампа отменить санкции

10 января Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций, который затронул российскую нефтяную промышленность: в список вошли компании «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние предприятия, более сотни судов, применяемых в отрасли, а также страховые организации «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые осуществляют страховку на море.

Также США ввели санкции против еще 13 россиян, которые так или иначе связаны с нефтяной промышленностью РФ.