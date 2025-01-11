Посольство России отреагировало на новые санкции Британии

Санкции Великобритании против компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" негативно скажутся на благополучии британского населения. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, поступившем в представительство ТАСС.

© Zuma/ТАСС

"Ограничительные меры против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" - очередной удар британских властей по благополучию собственного населения. И утверждения Лондона, что эти нелегитимные шаги якобы соответствуют "плану перемен" или способствуют чьему-либо процветанию и безопасности, насквозь фальшивы. Нападки на нефтегазовые компании неизбежно усугубляют волатильность мирового энергетического рынка. Это в конечном счете бьет по потребителю - простым британцам, и без того с трудом отапливающим свои дома этой холодной зимой, и местному бизнесу, издержки которого все растут. А заодно - по странам глобального Юга, которые для апологетов "прогрессивного реализма" интересны лишь в качестве объекта неоколониальной политики", - сказано в тексте.

Как отметили в российском диппредставительстве, "в выигрыше могут оказаться разве что американские поставщики", учитывая, что "нынешние ограничения инициированы Вашингтоном".

МИД России: новые санкции США оставляют Трампу «выжженную землю»

"Если британские политики в угоду политической конъюнктуре, интересам США и неким "личным миссиям" намерены жертвовать интересами соотечественников, они должны быть готовы нести за это ответственность", - говорится в заявлении.

10 января Великобритания и США ввели санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".