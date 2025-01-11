МИД РФ отреагировал на новые санкции США

Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции. Они будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России, заявили в МИД РФ. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее администрация Джо Байдена ввела новые ограничительные меры против российского энергетического сектора.

Дипломаты отметили, что санкции представляют собой попытку любой ценой нанести «хоть какой-то» ущерб российской экономике.

«Потуги уходящей команды в Белом доме имеют целью максимально затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи, в том числе для американского бизнеса», — разъяснили в МИД.

Вашингтон принуждает ЕС переключиться на более дорогие и неустойчивые американские поставки энергоресурсов, интересы европейских партнеров США при этом приносятся в жертву, пояснили в МИД.

В Кремле оценили способность Трампа отменить санкции

Дипломаты констатировали, что Россия продолжит реализацию крупных проектов в области добычи нефти и газа, импортозамещения, строительства АЭС в третьих странах.