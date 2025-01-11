МИД РФ: санкции США против российской энергетики не останутся без ответа

Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции. Они будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России, заявили в МИД РФ. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

МИД РФ отреагировал на новые санкции США
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Ранее администрация Джо Байдена ввела новые ограничительные меры против российского энергетического сектора.

Дипломаты отметили, что санкции представляют собой попытку любой ценой нанести «хоть какой-то» ущерб российской экономике.

«Потуги уходящей команды в Белом доме имеют целью максимально затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи, в том числе для американского бизнеса», — разъяснили в МИД.

Вашингтон принуждает ЕС переключиться на более дорогие и неустойчивые американские поставки энергоресурсов, интересы европейских партнеров США при этом приносятся в жертву, пояснили в МИД.

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Дипломаты констатировали, что Россия продолжит реализацию крупных проектов в области добычи нефти и газа, импортозамещения, строительства АЭС в третьих странах.