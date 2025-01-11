Президент Венесуэлы спрогнозировал победу России

Россия, столкнувшаяся с серьезными вызовами, одержит победу и станет еще более сильной. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.

Мадуро поблагодарил Володина за визит и отметил, что Россия и Венесуэла вместе работают над созданием нового мира и сталкиваются с общими вызовами.

«Россия одержит победу и будет более сильной», — сказал венесуэльский лидер.

Володин передал Мадуро от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на выборах и вступлением в должность главы государства. Спикер констатировал, что выборы «прошли в конкурентной борьбе и были легитимными», хотя США и их союзники прибегли к «беспрецедентному давлению» на Каракас.

По поручению президента РФ Владимира Путина Вячеслав Володин представлял Россию на инаугурации Николаса Мадуро. Торжественная церемония состоялась 10 января в Каракасе.