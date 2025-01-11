Володин передал Мадуро поздравление и самые добрые пожелания от Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече со вступившим в должность президента Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему поздравления от российского лидера Владимира Путина. Информация об этом появилась в Telegram-канале Государственной Думы.

Также Володин подчеркнул, что выборы в Венесуэле «прошли в конкурентной борьбе и были легитимными», несмотря на «беспрецедентное давление со стороны США и стран, поддерживающих Вашингтон, на избирателей, на суверенное развитие Венесуэлы».

Володин принял участие в церемонии инаугурации Мадуро

Ранее Николас Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы.

Володин, между тем, прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла, чтобы по поручению Путина представить Россию на инаугурации Мадуро.