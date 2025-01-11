Пушков счел «откровения Цукерберга» доказательством либеральной диктатуры в США

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что откровения главы американской корпорации Meta* Марка Цукерберга о давлении со стороны властей подтверждают, что в США царит либеральная диктатура.

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По его словам, Цукерберг начал «переобуваться», как только понял, что Дональд Трамп может выиграть выборы. Это, как отмечает Пушков, многое говорит о «свободе слова» в США при администрации демократов.

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«Цукерберг, «переметнувшийся» на сторону Трампа, подтверждает то, о чём многие знали или догадывались. А именно, что в СМИ США царила и во многом продолжает царить либеральная диктатура», — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее Цукерберг заявил, что спецслужбы США теоретически могут взломать переписки в WhatsApp**.

Также он добавил, что фактчекинг в Meta* в последнее время стал напоминать антиутопию писателя Джорджа Оруэлла.

* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.