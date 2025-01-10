Захарова прокомментировала новые санкции США против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что уходящая администрация США объявлением нового пакета санкций против энергосектора РФ не сможет оставить след в истории, а только "наследить".

"Одни оставляют след в истории, у других получается только наследить", - отметила агентству ТАСС Захарова.

Ранее представитель американской администрации объявил о включении в антироссийский санкционный список большого числа юридических и физических лиц, работающих в энергетическом секторе России, а также связанных с ними структур и компаний в РФ и за рубежом.