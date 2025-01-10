Захарова рассказала о регистрации своего Telegram-канала в Роскомнадзоре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что уже подала документы на регистрацию своего Telegram-канала в Роскомнадзор. Она отметила, что сделала это вовремя.

Захарова указала, что вопросы о регистрации ее канала в Роскомнадзоре стали ей поступать от «иноагентских СМИ». При этом, по ее словам, их интересует не деанонимизация серой зоны, а «очередная возможность "пошуметь"».

«Кто надеялся на неуважение мною закона, обознался. Вовремя подала все документы. Оформляюсь. Все будет», — написала Захарова.

Также она поблагодарила «иноагентские СМИ» за дополнительную рекламу, которая привела к тому, что ее аудитория в Telegram превысила полмиллиона подписчиков.