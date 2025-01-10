Переговоры Москвы, Киева и западных стран шли давно, но те, кто в них участвовал от Запада, только делали вид, что в них участвуют. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена и украинские власти рассчитывали на начало переговоров с РФ в первой половине 2025 года, причем вне зависимости от результатов выборов президента в США.

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«Могли бы быть переговоры?… Они были, они шли, были созданы форматы. Просто те, кто в них участвовал со стороны коллективного Запада, делали вид, что в них участвовал. А на самом деле их задача была и состояла в том, чтобы разжечь на европейском континенте конфликт», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что первые Минские соглашения разработали еще в 2014 году. В 2015 году они были оформлены в те, что стали всемирно известны и закреплены в резолюции Совбеза ООН. Созданные тогда меры были ключом к нормализации ситуации на Украине, однако у Запада были другие планы на страну. Она напомнила, что западные лидеры уже давно открыто признают, что не собирались выполнять Минские соглашения, а задачей их было разжечь конфликт на территории Европы.