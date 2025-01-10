Захарова оценила претензии Трампа на Гренландию и Канаду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания новоизбранного президента США Дональда Трампа по Гренландии и Канаде стоит обсуждать после того, как он официально вступит в должность. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» контроль США над Гренландией. Он заявил, что это нужно для «национальной безопасности и свободы во всем мире». В Дании назвали подобные заявления неприемлемыми, а гренландский премьер Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия «не продается».

Также Трамп в очередной раз заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на это словами «черта с два».

В России объяснили интерес Трампа к Гренландии

Захарова отметила, что пока заявления Трампа по Канаде и Гренландии нельзя считать официальной позицией США. На этом этапе российские власти не комментируют эти высказывания.