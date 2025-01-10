В Кремле оценили встречу по Украине на базе «Рамштайн»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что среди участников группы помощи Украине растут противоречия. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал итоги встречи группы помощи Украине на базе «Рамштайн» в Германии. Встреча состоялась 9 января, некоторые ее участники допустили, что это могло быть последнее заседание в таком формате.

Во встрече участвовали министр обороны США Ллойд Остин, Владимир Зеленский и министры обороны западных стран. На этом заседании Остин подтвердил выделение Украине пакета помощи на 500 миллионов долларов, включающего ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.

В ходе встречи министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейским союзникам Украины придется брать ответственность на себя и принимать «собственные решения», если США при Дональде Трампе откажутся от продолжения встреч в формате «Рамштайн». Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это, возможно, последняя встреча такого рода.

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Песков отметил, что между участниками формата «Рамштайн» появляется все больше разногласий по поводу помощи Киеву. Он подчеркнул, что Россия внимательно наблюдает за этим процессом.