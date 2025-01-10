В Кремле заявили о желании США продолжать конфликт на Украине
США при нынешнем руководстве в лице администрации президента Джо Байдена намерены продолжать конфликт на Украине, что поддерживают страны Европы.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«США при нынешнем руководстве намерены и дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере этой генеральной линии», — рассказал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что уходящая администрация стремится оставить «тяжелое наследие» будущему главе Белого дома Дональду Трампу, в том числе по украинскому направлению. В частности, он допустил, что Байден может ввести очередные санкции против России.