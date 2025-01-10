В Кремле ответили на заявление Трампа о встрече с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин приветствует желание американского коллеги Дональда Трампа провести переговоры, передает РИА Новости. Однако конкретных планов по встрече пока нет, отметил Песков.

Накануне, 9 января, перед встречей с губернаторами-республиканцами в Мар-а-Лаго Трамп заявил о подготовке своих переговоров с Путиным. Когда именно может состояться встреча, он не уточнил.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем. Президент Путин хочет встретиться. Он сказал об этом даже публично», - подчеркнул Трамп.

Песков отметил, что Трамп декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Российские власти это приветствуют, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Конкретики пока по-прежнему никакой нет», - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин не раз заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США, передает ТАСС. Песков добавил, что выполнения каких-либо условий для встречи Путина с Трампом не потребуется.