В Кремле высказались о заявлении президента Литвы о Калининграде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о заявлении литовского президента Гитанаса Науседы насчёт Калининграда.

«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — сказал он.

Ранее Науседа высказал притязания на российский регион. Он назвал Калининград исторически литовским городом. По мнению Науседы, город должен носить соответствующее название.

Захарова отреагировала на притязания президента Литвы на Калининград

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал заявление Науседы провокацией.