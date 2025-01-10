Захарова отреагировала на притязания президента Литвы на Калининград

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала современных литовских политиков учить историю и озаботиться правами человека в своей стране. Так в своем Telegram-канале она прокомментировала притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область.

Ранее Науседа высказался о переименовании Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в Литературный музей в поселке Чистые Пруды. Он заявил, что как бы Россия не старалась, «Караляучюс никогда не станет Калининградом». Кроме того, президент страны сказал о необходимости сохранения последних признаков литовской культуры на «Малой Литве».

Захарова напомнила, что Вильнюс является столицей Литвы исключительно благодаря решению Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной договор о передаче республике города Вильно и Виленской области. Кроме того, крупнейший порт Литвы был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря подвигам бойцов Красной армии.

В Госдуме прокомментировали притязания Литвы на Калининградскую область

«Все эти «подарки» Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых «лесных братьев» до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмет литовскому президенту. Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся «народное» хозяйство», — написала дипломат.

Захарова также считает, что литовским политикам «есть чем заняться», если они так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий «независимости» почти ничего не осталось.