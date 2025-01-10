Депутат Государственной думы Алексей Чепа охарактеризовал заявление президента Литвы Гинатаса Науседы о Калининграде как провокацию.

Ранее Науседа высказал притязания на Калининградскую область, являющуюся субъектом РФ. Комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды, политик назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название.

— Понятно, что за этими заявлениями никаких дальнейших шагов, наверное, не последует, — потому что это глупо с их стороны — осложнений, возможных провокаций на Куршской косе или в другом месте: это будет иметь очень серьезные последствия для них, — сказал Чепа.

По его словам, Россия будет тщательно отслеживать дальнейшие события и к любым последующим действиям со стороны Литвы отнесется со всей серьезностью, передает РИА Новости.

В сентябре 2024 года Литва установила «зубы дракона» и другие укрепления на границе с Калининградской областью.

Президент Литвы высказался о Калининградской области

Министерство обороны страны утверждает, что меры контрмобильности потенциально могут снизить эффективность передвижения вражеской пехоты и военной техники.