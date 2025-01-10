В России объяснили интерес Трампа к Гренландии

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил, что США заинтересованы в контроле над Гренландией, так как на острове создается инфраструктура для истребителей F-35. Об этом сообщает РИА Новости.

Барбин напомнил, что в Гренландии расположена стратегически важная американская космическая база Питуффик. Дипломат назвал эту базу элементом системы раннего предупреждения США о ракетном нападении с арктического направления.

Российский посол отметил, что сейчас США проводят комплексную модернизацию базы, в том числе ее радиолокационных станций, стоимостью в миллиарды долларов. Также на базе Питуффик строятся аэродромы для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.

По мнению дипломата, подход новоизбранного президента США Дональда Трампа к Гренландии грозит деградацией обстановки в регионе. Барбин заявил, что стремление Трампа получить контроль над островом говорит о нежелании США укреплять стабильность в Арктике. Посол считает, что Россия учтет это при военном планировании.

В августе 2019 года, во время своего первого президентского срока, Трамп впервые предложил купить Гренландию у Дании. Эта идея была отвергнута как датчанами, так и самими гренландцами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен охарактеризовала идею Трампа как «абсурдную», а тот в ответ назвал Фредериксен «неприятной» и отменил свой визит в Копенгаген.

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Перед своим возвращением в Белый дом в 2025 году Трамп снова заявил, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире» контроль США над Гренландией являются «абсолютной необходимостью». В Дании назвали подобные заявления неприемлемыми. Гренландский премьер Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия «не продается».