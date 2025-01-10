Захарова уличила в фейках экс-президента Финляндии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте в своем докладе для ЕС привел несуществующую цитату Владимира Ленина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на доклад «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы». В предисловии политик использовал цитату: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь».

«Цитата на поверку оказалась бородатым фейком, что для докладов ЕС не редкость. Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы», — написала Захарова.

По ее словам, фразу впервые использовал американский журналист Джо Элсоп в 1970 году, а затем популяризировал президент США Ричард Никсон. Захарова отметила, что у Ленина действительно можно найти слова про «прощупывание штыком», но звучит цитата совсем иначе: «Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать – не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?»

«Но на этом все. Никаких размышлений о стали и грязи в речи нет, их, вероятно, добавили тайные поклонники стенограмм лидера мировой революции уже во времена холодной войны», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова также заметила, что Ниинисте неоднократно прибегал к фейкам. В 2014 году он выдумал якобы существующую русскую пословицу: «казак берет все, что плохо лежит». Кроме того, при цитировании Ленина он мог бы провести элементарный фактчекинг, поскольку полное собрание его сочинений в 55-ти томах давно выложено в Сети.