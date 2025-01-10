Мишустин совершит официальный визит во Вьетнам

Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина во Вьетнам назначен на 14-15 января. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В ходе своего визита глава кабинета министров России встретится с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.

Ожидается, что главы правительств «рассмотрят актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях», отметили в пресс-службе.

«Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах. По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов», - говорится в сообщении.

Летом 2024 года Вьетнам с официальным визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Там было подписано соглашение «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства», из которого следует, что страны планируют расширять сотрудничество в разных сферах, включая области обороны и безопасности.