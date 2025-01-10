Мишустин совершит официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит с официальным визитом Вьетнам 14-15 января. У него запланированы переговоры с коллегой Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном.

Как сообщили в правительстве России, делегации рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах. По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов.