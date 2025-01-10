Мишустин вручит премии правительства в области СМИ

В преддверии Дня российской печати премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит премии Правительства в области средств массовой информации за 2024 год. Об этом сообщается на сайте правительства.

"10 января в преддверии Дня российской печати Михаил Мишустин вручит премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации за 2024 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премия Правительства в области СМИ присуждается работникам и творческим коллективам СМИ за значительные профессиональные достижения. Ожидается, что в мероприятии награждения примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, а также министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

16 декабря пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co сообщила, что "Газета.Ru" стала лауреатом ежегодной национальной премии "Марка N1 в России" в номинации "Интернет-СМИ". Церемония вручения награды состоялась 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Как подчеркнула главный редактор "Газеты.Ru" Ирина Сигова, быть "народным" изданием — значит отвечать потребностям современного читателя.

Также в декабре в Национальном центре "Россия" наградили 15 лауреатов всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "Шум" - по одному в каждой номинации и возрастной категории.