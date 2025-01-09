В России предупредили о последствиях в случае вступления Армении в ЕС

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Москва считает обсуждение закона о вступлении Армении в Евросоюз (ЕС) началом выхода этой страны из ЕАЭС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Оверчука, дальнейшая экономическая политика России в отношении Армении будет учитывать этот закон. При этом вице-премьер также добавил, что вступление в Евросоюз является суверенным выбором Армении, «на который она, несомненно, имеет право».

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства», — заявил он.

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