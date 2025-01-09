Путин поручил докладывать о ликвидации мазута в Черном море

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову докладывать о мерах по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Его слова приводит РИА Новости.

Путин отметил, что доклады о ходе работ по ликвидации мазута в Черном море должны поступать «лично ему и председателю правительства». Также он поручил Куренкову как можно скорее разработать меры для минимизации ущерба. По словам Путина, данные работы должны стартовать до повышения температуры воды в Черном море.

«К этому моменту (повышения температуры воды в Черном море) если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии, должны быть не только сверстаны — эти предложения — но и должна быть начата их реализация самым активным образом», — добавил он на совещании с членами правительства.

Напомним, что в середине декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате произошедшего в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На этом фоне в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.