Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замминистра МЧС

Бывший прокурор Москвы Денис Попов назначен заместителем министра МЧС России указом президента.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям России, передает ТАСС. Документ о назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

Денис Попов, родившийся в 1972 году в Свердловске, ранее занимал должность прокурора Москвы с сентября 2019 по сентябрь 2024 года. Он завершил обучение в Российской правовой академии Минюста России в 2001 году, а начал работать в органах прокуратуры с 2000 года.