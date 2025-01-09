Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замминистра МЧС

Бывший прокурор Москвы Денис Попов назначен заместителем министра МЧС России указом президента.

Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замминистра МЧС
© РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям России, передает ТАСС. Документ о назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

Денис Попов, родившийся в 1972 году в Свердловске, ранее занимал должность прокурора Москвы с сентября 2019 по сентябрь 2024 года. Он завершил обучение в Российской правовой академии Минюста России в 2001 году, а начал работать в органах прокуратуры с 2000 года.

Политика
Денис Попов
Владимир Путин
Минюст России
МЧС России
Москва
Свердловск