Сенатор Кутепов предложил отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

Сенатор Андрей Кутепов предложил отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода за ребенком одного из родителей. Разработанный им законопроект отправлен на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину.

Сенатор предложил отменить ограничение на стаж по уходу за детьми
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Предлагается исключить из указанной нормы ограничение засчитываемого в страховой стаж периода ухода одного из родителей за ребенком, передает РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к документу.

В настоящее время в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.

По словам Кутепова, действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. При этом родители, у которых пять и более детей, лишены данной меры поддержки, подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что материнский капитал планируется выплачивать семьям с детьми до 2030 года. Продление данной программы поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей, подчеркивал глава Минтруда Антон Котяков.

Между тем, в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направили обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. Депутаты предложили дать работникам право выбора: сидеть с ребенком на больничном или, по согласованию с руководством, работать дистанционно.

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