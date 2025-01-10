Сенатор предложил отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

Сенатор Андрей Кутепов предложил отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода за ребенком одного из родителей. Разработанный им законопроект отправлен на оценку замглавы администрации президента РФ Максиму Орешкину.

Предлагается исключить из указанной нормы ограничение засчитываемого в страховой стаж периода ухода одного из родителей за ребенком, передает РИА Новости, ссылаясь на пояснительную записку к документу.

В настоящее время в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.

По словам Кутепова, действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми. При этом родители, у которых пять и более детей, лишены данной меры поддержки, подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что материнский капитал планируется выплачивать семьям с детьми до 2030 года. Продление данной программы поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей, подчеркивал глава Минтруда Антон Котяков.

Между тем, в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов направили обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. Депутаты предложили дать работникам право выбора: сидеть с ребенком на больничном или, по согласованию с руководством, работать дистанционно.