Путин дал поручения губернаторам

Руководители регионов должны вовремя принимать необходимые ответственные решения, даже если они не популярны.
На это указал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Просил бы просто коллег из регионов выстраивать свою работу таким образом, чтобы она была экономически обоснованной, чтобы все шло по плану. Прошу не затягивать вопросы связанные с решением социально-экономических вопросов, не откладывать все на потом", - отметил президент. "[Губернаторам следует] вовремя принимать ответственные решения, даже если они не являются сверхпопулярными, - добавил президент. - Главное вовремя все делать - и тогда никаких сбоев не будет".