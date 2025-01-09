Путин раскритиковал профильные ведомства за ситуацию с мазутным загрязнением

Профильные органы власти пока делают недостаточно для минимизации ущерба от крушения танкеров в Черном море и разлива мазута. Об этом 9 января заявил Владимир Путин на совещании с членами Правительства, передает ТАСС.

Танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года потерпели крушение в Керченском проливе. Танкеры перевозили 9200 тонн мазута, из которых 3700 тонн оказалось в море. В результате разлива мазута оказались загрязнены десятки километров пляжей Анапы. Частичное загрязнение выявили также на пляжах Крыма и Севастополя.

«По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — сказал Путин.

Он назвал разлив мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов за последние годы.

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Как писала «Парламентская газета», основные последствия разлива мазута, зафиксированные на прибрежной территории Севастополя после крушения танкеров в Керченском проливе, планируется ликвидировать к лету.