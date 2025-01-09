Песков отреагировал на новость о клинической смерти Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о клинической смерти режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Он пожелал ему скорейшего выздоровления, передает ТАСС.

Напомним, что ранее данной информацией поделилась супруга Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она также сообщила, что ее муж сейчас находится в коме.

«Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», - заявил официальный представитель Кремля.

Кеосаян является российским режиссером, членом Гильдии продюсеров России. Среди его работ - российский комедийно-детективный телевизионный художественный фильм 1997 года «Бедная Саша», художественные фильмы «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной».