Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя планы Армении по членству в ЕС, Песков напомнил, что страна уже является членом ЕАЭС. Ереван пользуется определенными преимуществами, связанными с этим членством.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там - другие нормы», - объяснил Песков.

Правительство Армении 9 января одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления страны в ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что этот документ не означает, что членство Армении в Евросоюзе предопределено. Он отметил, что решение по этому вопросу может быть принято только на референдуме.

После принятия законопроекта Армения и ЕС начнут обсуждать дорожную карту по вступлению страны в блок. В сентябре Ереван и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме. Пашинян после этого назвал Брюссель ключевым партнером Армении, поддерживающим фундаментальные реформы правительства страны.