В России высказались о возможных уступках США по Украине

России не требуются никакие уступки США по Украине, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

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Ранее спецпосланник по Украине в администрации избранного президентом Дональда Трампа Кит Келлог сказал в эфире телеканала Fox о том, что новый лидер Штатов не намерен делать уступки российскому коллеге Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта.

«А нам не требуются никакие уступки. Мы их не просим и не добиваемся. У нас есть четкая позиция, которой мы придерживались и которой будем придерживаться. Она была высказана в прошлом году четко, понятно, определенно. Поэтому ничего и не просим мы, и не просили, и не разговаривал Путин с Трампом. Поэтому об этом говорить пока преждевременно. Все идет своим чередом, мы каждый день занимаем новые и новые позиции, на фронтах освобождаем новые территории, и ни на какие сговоры ни с кем мы не шли, это не наша позиция», — высказался депутат.

8 января американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что будущая администрация президента США Дональда Трампа стремится обеспечить Киеву наилучшую сделку по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, новая команда Белого дома также будет решать, какую роль сыграют США в рамках этой возможной будущей сделки.