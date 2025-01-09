Медведев высказался об ожиданиях от президентства Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп еще до своего официального возвращения в Белый дом одержал несколько важных виртуальных побед своими идеями «переделать мир». Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Трамп был переизбран на второй срок 5 ноября 2024 года. Церемония инаугурации нового президента США состоится в Вашингтоне 20 января. 20-я поправка к Конституции США гласит, что именно в этот день истекает срок полномочий действующего главы государства Джо Байдена.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Дональд Трамп уже «нескучно» начинает свой второй срок на посту главы государства, решив «переделать мир» и создать «яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого».

«Расчет понятен: быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед. Поэтому он просто решил переделать мир. Именно так – создать новую, трамповскую политическую географию», - заявил политик.

Он напомнил, что среди уже озвученных Трампом идей - «гигантское приращение Америки» с помощью Канады и Гренландии и переименование Мексиканского залива, а также борьба с премьер-министром Великобритании и канцлером Германии «руками Илона Маска в Х».

«Таким образом, еще не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба», - констатировал Медведев.

По его мнению, все эти идеи вряд ли будут реализованы и выглядят «сугубо прожектерскими», однако последняя декада пребывания в Овальном кабинете действующего главы США Джо Байдена «идет по сценарию оранжевого кудесника Трампа».