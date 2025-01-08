Слуцкий оценил возможность войны с Грузией из-за требований Европарламента

Грузия не будет соблюдать истеричные и популистские резолюции Европарламента (ЕП). В Европе могут дойти до «любой глупости», но Тбилиси доказал, что способен отстоять суверенитет и защитить национальные интересы. Так председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление партии «Грузинская мечта» о требованиях ЕП. Депутата цитирует News.ru.

Депутат отметил, что Грузия не будет воевать с Россией, а призывы и воззвания ЕП «носят истерично-популистский характер».

«Не удивлюсь здесь любой откровенной глупости», — сказал Слуцкий.

По его словам, Грузия защищает свои национальные интересы и суверенитет. Власти страны не раз демонстрировали «адекватное понимание последствий от возможного открытия второго антироссийского фронта».

«Никто не готов вступать в войну «до последнего грузина», научились на негативном опыте Украины», — отметил парламентарий.

Слуцкий напомнил, что Тбилиси заморозил инициативу о членстве в ЕС и отказался от присоединения к антироссийским санкциям Запада.

В Совфеде высказались о политике Европарламента по Грузии

Ранее политики в Тбилиси с иронией заявили, что Европарламент в следующей резолюции может «открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией»,